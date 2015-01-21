​Трезеге завершил карьеру игрока

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Чемпион мира-1998 и Европы-2000 в составе сборной Франции нападающий Давид Трезеге завершил карьеру.

Как передает Report, последним клубом 37-летнего форварда был индийский "Пуна Сити".

Всего за национальную команду Трезеге в 71 матче забил 34 гола, в том числе победный мяч на Euro-2000. Также футболист становился чемпионом Франции (в составе "Монако") и Италии (в составе "Ювентуса"). За туринский клуб он провел 245 матчей и забил 149 голов.