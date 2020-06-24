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Третья кряду победа "Атлетико"

Третья кряду победа "Атлетико"

В матче 31-го тура чемпионата Испании валенсийский "Леванте" уступил мадридскому "Атлетико" со счетом 0:1.

Как передает Report, встреча состоялась в Валенсии на стадионе "Сьюдад де Валенсия". Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. 

Единственный гол был забит в первом тайме. На 15-й минуте защитник "Леванте" Бруно Гонсалес поразил собственные ворота. Благодаря этому "Атлетико" одержал третью подряд победу в Примере.

"Атлетико", набрав 55 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. "Леванте" (38) - на 11-м месте.

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