Коллектив МЧС Азербайджана посетил Парк Победы

Коллектив Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана посетил Парк Победы в Баку по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Отмечается, что к монументу Победы были возложены цветы, память шехидов почтили с уважением.