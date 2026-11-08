Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Коллектив МЧС Азербайджана посетил Парк Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 15:46
    Коллектив МЧС Азербайджана посетил Парк Победы

    Коллектив Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана посетил Парк Победы в Баку по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    Отмечается, что к монументу Победы были возложены цветы, память шехидов почтили с уважением.

    Коллектив МЧС Азербайджана посетил Парк Победы
    Коллектив МЧС Азербайджана посетил Парк Победы
    Коллектив МЧС Азербайджана посетил Парк Победы
    МЧС Азербайджана 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) 8 Ноября - День Победы
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