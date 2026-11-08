Коллектив МЧС Азербайджана посетил Парк Победы
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2026
- 15:46
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Коллектив Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана посетил Парк Победы в Баку по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Отмечается, что к монументу Победы были возложены цветы, память шехидов почтили с уважением.
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