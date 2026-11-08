FHN-in kollektivi Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzüb
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 15:38
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Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) kollektivi 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Bakıdakı Zəfər Parkını ziyarət edib.
Bu barədə "Report"a FHN-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri düzülüb, şəhidlərin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib.
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