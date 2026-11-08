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    Фонд поддержки энергетики Украины подписал в октябре контракты на €200 млн

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 15:56
    Фонд поддержки энергетики Украины подписал в октябре контракты на €200 млн

    Фонд поддержки энергетики Украины в октябре подписал 90 контрактов на поставку энергетического оборудования на общую сумму почти 200 млн евро. Это самый высокий месячный показатель с момента создания Фонда.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в соцсети X.

    Шмыгаль отметил, что в 2026 году Фонд значительно ускорил темпы работы, благодаря чему энергетические компании получили возможность быстрее восстанавливать инфраструктуру, поврежденную во время войны с РФ.

    По словам Шмыгаля, с начала года было заключено 660 контрактов на общую сумму 515 млн евро. При этом совокупная стоимость контрактов, подписанных Фондом с момента его основания, превысила 1,32 млрд евро.

    В перечень закупаемого оборудования входят силовые трансформаторы, оборудование для подстанций, техника и другие критически важные компоненты, необходимые для восстановления электро-, тепло- и газоснабжения населенных пунктов.

    Денис Шмыгаль Российско-украинский конфликт Энергетика Украины
    Ukraynanın Energetikaya Dəstək Fondu oktyabrda 200 milyon avroluq müqavilələr imzalayıb
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