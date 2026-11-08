Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Победы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, глава турецкого государства поделился соответствующей публикацией в социальной сети X.

"От всего сердца поздравляю дружественный и братский азербайджанский народ с Днем Победы и шестой годовщиной освобождения Карабаха от 30-летней оккупации.

С глубоким уважением и почтением чту память всех наших героев, которые ценой своей крови и жизни боролись за достижение этой великой Победы и стали шехидами во имя Родины", - говорится в публикации.