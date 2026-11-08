Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Победы
В регионе
- 08 ноября, 2026
- 15:05
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как сообщает Report, глава турецкого государства поделился соответствующей публикацией в социальной сети X.
"От всего сердца поздравляю дружественный и братский азербайджанский народ с Днем Победы и шестой годовщиной освобождения Карабаха от 30-летней оккупации.
С глубоким уважением и почтением чту память всех наших героев, которые ценой своей крови и жизни боролись за достижение этой великой Победы и стали шехидами во имя Родины", - говорится в публикации.
Ərdoğan Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
Erdoğan congratulates Azerbaijan on Victory Day
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