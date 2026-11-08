Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Победы

    В регионе
    • 08 ноября, 2026
    • 15:05
    Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем Победы

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, глава турецкого государства поделился соответствующей публикацией в социальной сети X.

    "От всего сердца поздравляю дружественный и братский азербайджанский народ с Днем Победы и шестой годовщиной освобождения Карабаха от 30-летней оккупации.

    С глубоким уважением и почтением чту память всех наших героев, которые ценой своей крови и жизни боролись за достижение этой великой Победы и стали шехидами во имя Родины", - говорится в публикации.

    Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Азербайджано-турецкие отношения Путь к Победе
    Ərdoğan Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
    Erdoğan congratulates Azerbaijan on Victory Day
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