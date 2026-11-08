İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Ərdoğan Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Region
    • 08 noyabr, 2026
    • 15:00
    Ərdoğan Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ərdoğan "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "Qarabağın 30 illik işğaldan azad edilməsinin 6-cı ildönümü, dost və qardaş Azərbaycan xalqının Zəfər Günü münasibətilə ən səmimi duyğularımla təbriklərimi çatdırıram.

    Bu böyük Zəfərin qazanılması uğrunda qanı və canı bahasına mübarizə aparan, Vətən uğrunda şəhid olan bütün qəhrəmanlarımızı rəhmətlə anıram", - paylaşımda qeyd olunub.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol
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