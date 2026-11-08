Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги

    Армия
    • 08 ноября, 2026
    • 15:42
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги

    В соответствии с планом подготовки на 2026 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 8 ноября в Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны, под аккомпанемент военных оркестров состоялся торжественный вынос боевых знамен на плацы, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

    Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

    Новобранцы торжественно принесли Военную присягу, поклявшись быть верными Родине.

    Было подчеркнуто, что проведение церемонии принесения присяги 8 Ноября, в День Победы, имеет особое значение для личного состава и делает этот день двойным праздником.

    Выступившие на церемониях родители новобранцев выразили гордость тем, что их сыновья с честью служат Родине, и поблагодарили главу государства, а также руководство Министерства обороны за созданные условия.

    Затем военнослужащие торжественным маршем прошли перед трибунами.

    В завершение для личного состава были организованы концертные программы по случаю принесения Военной присяги и Дня Победы.

    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги

    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    В Азербайджанской армии состоялись церемонии принесения военной присяги
    8 Ноября - День Победы Воинская присяга Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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