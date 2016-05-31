​Тренерский штаб сборной Италии по футболу объявил окончательный состав на ЧЕ-2016

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Тренерский штаб сборной Италии по футболу во главе с Антонио Конте объявил окончательный состав команды на чемпионат Европы 2016 года во Франции.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола.

Полностью список из 23 игроков выглядит следующим образом:

•вратари - Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Федерико Маркетти ("Лацио"), Сальваторе Сиригу (ПСЖ, Франция);

•защитники - Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджио Кьеллини (все - "Ювентус"), Анджело Огбонна ("Вест Хэм", Англия);

•полузащитники - Даниэле Де Росси, Алессандро Флоренци, Стефан Эль-Шаарави (все - "Рома"), Эмануэле Джаккерини ("Болонья"), Тьяго Мотта (ПСЖ, Франция), Марко Пароло, Антонио Кандрева (оба - "Лацио"), Стефано Стураро ("Ювентус"), Федерико Бернардески ("Фиорентина"), Маттео Дармиан ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маттиа Де Шильо ("Милан");

•нападающие - Эдер ("Интер"), Чиро Иммобиле ("Торино"), Лоренсо Инсинье ("Наполи"), Грациано Пелле ("Саутгемптон", Англия), Симоне Дзадза ("Ювентус").

Чемпионат Европы по футболу пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. Сборная Италии сыграет в группе Е с командами Бельгии, Ирландии и Швеции.