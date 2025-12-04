Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Тренер "Шамахы-2" дисквалифицирован на четыре матча

    Футбол
    • 04 декабря, 2025
    • 13:44
    Тренер Шамахы-2 дисквалифицирован на четыре матча

    Главный тренер футбольного клуба "Шамахы-2", выступающего в резервной лиге, дисквалифицирован на четыре матча, а клуб оштрафован на 1000 манатов.

    Как передает Report, решение принято дисциплинарным комитетом АФФА.

    Причиной санкций стало оскорбление арбитра со стороны наставника Яшара Абузарова в матче XII тура против "Зиря-2". Тренер получил прямую красную карточку.

    Şamaxı klubu 1000 manat cərimələnib, məşqçisi dörd oyunluq cəza alıb
    Лента новостей