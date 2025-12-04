Тренер "Шамахы-2" дисквалифицирован на четыре матча

Главный тренер футбольного клуба "Шамахы-2", выступающего в резервной лиге, дисквалифицирован на четыре матча, а клуб оштрафован на 1000 манатов.

Как передает Report, решение принято дисциплинарным комитетом АФФА.

Причиной санкций стало оскорбление арбитра со стороны наставника Яшара Абузарова в матче XII тура против "Зиря-2". Тренер получил прямую красную карточку.