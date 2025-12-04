Şamaxı klubu 1000 manat cərimələnib, məşqçisi dörd oyunluq cəza alıb
Futbol
- 04 dekabr, 2025
- 13:25
Əvəzedicilər Liqasında çıxış edən "Şamaxı-2" komandasının məşqçisi Yaşar Abuzərov 4 oyunluq cəza alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi (İK) qərar çıxarıb.
Buna mütəxəssisin XII turda "Zirə-2" ilə matçda hakimi təhqir etməsi səbəb olub.
Məşqçi birbaşa qırmızı vərəqə alıb. İK bu səbəbdən bölgə təmsilçisinə 1000 manat cərimə tətbiq edib.
