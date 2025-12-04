İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Şamaxı klubu 1000 manat cərimələnib, məşqçisi dörd oyunluq cəza alıb

    Futbol
    • 04 dekabr, 2025
    • 13:25
    Şamaxı klubu 1000 manat cərimələnib, məşqçisi dörd oyunluq cəza alıb

    Əvəzedicilər Liqasında çıxış edən "Şamaxı-2" komandasının məşqçisi Yaşar Abuzərov 4 oyunluq cəza alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi (İK) qərar çıxarıb.

    Buna mütəxəssisin XII turda "Zirə-2" ilə matçda hakimi təhqir etməsi səbəb olub.

    Məşqçi birbaşa qırmızı vərəqə alıb. İK bu səbəbdən bölgə təmsilçisinə 1000 manat cərimə tətbiq edib.

    Şamaxı klubu məşqçiyə cəza AFFA İntizam Komitəsi Yaşar Abuzərov
    Тренер "Шамахы-2" дисквалифицирован на четыре матча

    Son xəbərlər

    13:47

    Azərbaycan və Çexiya arasında Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının 2026-da keçirilməsi planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    13:47

    İndoneziyada daşqınlar nəticəsində dəyən zərər 4 milyard dolları ötə bilər

    Digər ölkələr
    13:46

    BMT TŞ-nin nümayəndə heyəti Suriyadadır

    Digər ölkələr
    13:46

    ATƏT PA Bakı və İrəvan arasında sülhü dəstəkləməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    13:46

    Sektor müdiri: Könüllülük fəaliyyəti əsrlər boyu Azərbaycan xalqının təfəkküründə formalaşmış haldır

    Daxili siyasət
    13:45

    AFFA 4 komandaya texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    13:44

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzur: Şəhərsalmada novatorluq və texnoloji tərəqqi nümunəsi

    İnfrastruktur
    13:36

    İmişli təmsilçisinin futbolçusu hakimi vurduğu üçün 14 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    13:31

    Gürcüstan dövlət ali təhsil müəssisələrinə xarici tələbələrin qəbuluna qadağa qoyacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti