Главы МИД ОТГ выступили с совместным заявлением по ситуации на Ближнем Востоке

Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) опубликовал совместное заявление в связи с последними событиями на Ближнем Востоке по итогам неформального заседания в Стамбуле.

Report представляет его:

"Совет министров иностранных дел государств-членов ОТГ был созван 7 марта 2026 года в Стамбуле и провел обстоятельные консультации по региональным и глобальным событиям, включая недавнюю эскалацию существующих вооруженных конфликтов и противостояний, вызывающих человеческие страдания, гибель людей и масштабные гуманитарные вызовы в прилегающих регионах.

Министры выразили глубокую обеспокоенность в связи с усилившимся в последнее время насилием на Ближнем Востоке и его разрушительными последствиями. Они осудили все действия, ставящие под угрозу жизни невинных людей и подрывающие стабильность в регионе.

Министры подчеркнули, что любая угроза безопасности государств-членов ОТГ вызывает обеспокоенность всей Организации, и отметили недопустимость применения силы, а также важность соблюдения незыблемых принципов, таких как суверенитет и территориальная целостность.

Министры решительно осудили запуск ракеты из Ирана в направлении Турции и удары иранских беспилотников по гражданским объектам Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Министры призвали не допустить повторения подобных безответственных действий, которые еще больше усугубляют региональную ситуацию и несут риск расширения географии напряженности.

В этом контексте министры выразили твердую поддержку суверенитету, территориальной целостности и безопасности Турции и Азербайджана, а также вновь подтвердили полную солидарность с народами и правительствами обеих стран.

Они подчеркнули, что стабильность на Ближнем Востоке необходима для прогресса и благополучия всего региона и его народов.

Министры подчеркнули важность мирного урегулирования разногласий посредством диалога в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН.

Они отметили решающее значение немедленной деэскалации, прекращения противостояний, а также дипломатии и конструктивного диалога как единственно возможного пути к мирному урегулированию. Они призвали все стороны проявить максимальную сдержанность, вернуться за стол переговоров и участвовать в добросовестных переговорах, направленных на разрешение всех разногласий мирными дипломатическими средствами.

Министры подчеркнули, что продолжение противостояний представляет прямую угрозу региональному миру и безопасности.

Министры также указали на глобальные масштабы кризиса. Они отметили, что затяжная нестабильность в этом стратегически важном регионе несет серьезные риски для всего мира и международной безопасности, а также может оказать влияние на страны за пределами региона с точки зрения возможных нарушений на глобальных энергетических рынках, торговых маршрутах, в сфере продовольственной безопасности и миграционных потоков.

Они также вновь подтвердили свою приверженность справедливому, устойчивому и всеобъемлющему урегулированию палестинского конфликта на основе принципа двух государств в соответствии с соответствующими резолюциями ООН, а также готовность к сотрудничеству в рамках международных платформ, нацеленному на достижение такого справедливого и устойчивого решения и облегчение гуманитарных страданий палестинского народа, особенно в Газе.

Подтверждая свою неизменную приверженность целям и принципам Устава ООН и международному праву, министры заявили, что ОТГ готова поддержать все искренние международные усилия, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе.

Министры договорились держать данный вопрос в центре внимания и продолжать тесную координацию в рамках ОТГ по этому и другим связанным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министры заявили о своей твердой приверженности миру, диалогу и стабильности".