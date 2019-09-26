Тренер сборной Судана заявил, что не голосовал за Месси

Главный тренер сборной Судана Здравко Лугарошич заявил, что не голосовал за капитана и форварда "Барселоны" Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Как сообщает Report со ссылкой на Tuttosport, в итоговом протоколе ФИФА Лугарошич свой голос якобы отдал за Месси, но, по словам самого тренера, он выбрал форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Наставник сборной Судана перед тем, как отдать лист с голосованием, сфотографировал его. На листе указано, что он отдал голоса Салаху и форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе. При этом в итоговом протоколе голоса Лугарошича отданы Месси и защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку.

Напомним, что ранее капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера также сообщил, что не голосовал за Месси, но в протоколе почему-то галочка стояла напротив имени аргентинца.