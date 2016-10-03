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    Тренер "Осасуны" был госпитализирован после матча с "Лас-Пальмасом"

    60-летнему Мартину стало плохо в начале матча

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Главный тренер "Осасуны" Энрике Мартин был доставлен в больницу после субботнего матча чемпионата Испании по футболу против "Лас Пальмаса" (2:2).

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба команды.

    60-летнему Мартину стало плохо в начале матча. У него резко повысилось артериальное давление, но медики команды смогли оказать специалисту необходимую помощь. После игры испанец был доставлен в больницу, где прошел обследование и был отпущен домой.

    Мартин возглавил "Осасуну" в мае 2015 года и смог вывести команду в сильнейший испанский дивизион. В текущем сезоне клуб из Памплоны с тремя очками после семи матчей занимает 19-е место в чемпионате страны.

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