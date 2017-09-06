Тренер "Копенгаген" отстранен от работы из-за проигрыша "Карабаху"

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Главный тренер датского клуба "Копенгаген" Столе Сольбаккен распрощался с основным помощником Брианом Приске.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, действительный до конца года контракт с 40-летним специалистом был разорван раньше времени. Его сменил Йохан Ланге. Микаэлю Антонссону поручена работа тренера-помощника.

Сольбаккен назвал это самым верным решением в нынешней ситуации. Он сообщил, что решение было принято не из-за результатов, а из-за содержания ежедневных тренировок и желания Приске брать на себя большую ответственность в вопросах тактической подготовки.

Однако местные СМИ связали изменения в составе тренеров с неудачами в Лиге чемпионов. После проигрыша на этапе плей-офф "Карабаху" по сумме двух встреч (0:1, 2:1) "Копенгаген" продолжит борьбу в Лиге Европы.

Отметим, что Микаэль Антонссон является и игроком команды. Бриан Приске работал в "Копенгагене" с 2016 года.