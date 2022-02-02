О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тренер и футболисты сборной Азербайджана заразились коронавирусом

Тренер и футболисты сборной Азербайджана заразились коронавирусом Сборная Азербайджана по футболу U-18 пропустит международный турнир в Минске (Беларусь).
Футбол
2 февраля 2022 г. 09:33
Тренер и футболисты сборной Азербайджана заразились коронавирусом

Сборная Азербайджана по футболу U-18 пропустит международный турнир в Минске (Беларусь).

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, причиной этому послужило заражение коронавирусом шести футболистов, тренера и администратора.

В связи с этим также отменены сборы команды в Баку. Среди футболистов положительный тест сдали Адам Топалов, Гамзали Микаилов, Эшгин Ахмедов, Гаджиали Ширалиев, Мурад Мамедов и Санан Агаларов. Кроме того, инфекция обнаружена у тренера Аслана Керимова и администратора Эхтирама Аббасова.

Соревнование в Минске пройдет 3-14 февраля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan yığmasının məşqçisi və futbolçuları koronavirusa yoluxub

Экслюзивные новости

В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
В Агдамском промышленном парке зарегистрированы первые резиденты
1 февраля 2022 г. 19:29
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
Что делать, если гражданин не получил SMS о завершении срока карантина?
1 февраля 2022 г. 17:55
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи
1 февраля 2022 г. 14:52
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
ГТК: 58% покупателей товаров из-за рубежа не превышают сумму в 100 долларов
1 февраля 2022 г. 14:25
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
Министр Михайлович: ЮГК дал импульс соединению газопроводов в Южной и Юго-Восточной Европе
31 января 2022 г. 15:27
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики
31 января 2022 г. 14:23
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
Эксперт: Bulgargaz уделит серьезное внимание переговорам с Азербайджаном
31 января 2022 г. 13:46
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
Санкция СПГ-терминала в Александруполисе укрепит роль газопровода TAP в Европе
29 января 2022 г. 18:03
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi