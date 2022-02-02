Тренер и футболисты сборной Азербайджана заразились коронавирусом

Сборная Азербайджана по футболу U-18 пропустит международный турнир в Минске (Беларусь).
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, причиной этому послужило заражение коронавирусом шести футболистов, тренера и администратора.
В связи с этим также отменены сборы команды в Баку. Среди футболистов положительный тест сдали Адам Топалов, Гамзали Микаилов, Эшгин Ахмедов, Гаджиали Ширалиев, Мурад Мамедов и Санан Агаларов. Кроме того, инфекция обнаружена у тренера Аслана Керимова и администратора Эхтирама Аббасова.
Соревнование в Минске пройдет 3-14 февраля.