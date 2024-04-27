Салах вступил в словесную перепалку с Клоппом

Футболист английского "Ливерпуля" Мохамед Салах поссорился с главным тренером клуба Юргеном Клоппом, когда готовился выйти на замену в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вест Хэма".

Футболист английского "Ливерпуля" Мохамед Салах поссорился с главным тренером клуба Юргеном Клоппом, когда готовился выйти на замену в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вест Хэма".

Как сообщает Report , эпизод произошел на 82 минуте матча. Салаха успокоили Дарвин Нуньес и Джо Гомес, которые также готовились выйти на замену.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Позднее Клопп прокомментировал перепалку с египтянином. "Могу ли я раскрыть, что было сказано? Нет. Мы уже поговорили об этом в раздевалке. Для меня все уже в прошлом", — приводит слова специалиста "Би-би-си".

Немецкий специалист Клопп работает в английском "Ливерпуле" с осени 2015 года. Под его руководством "красные" выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Он покинет команду после окончания текущего сезона.