Салах вступил в словесную перепалку с Клоппом

Футболист английского "Ливерпуля" Мохамед Салах поссорился с главным тренером клуба Юргеном Клоппом, когда готовился выйти на замену в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вест Хэма".
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Встреча завершилась со счетом 2:2.
Позднее Клопп прокомментировал перепалку с египтянином. "Могу ли я раскрыть, что было сказано? Нет. Мы уже поговорили об этом в раздевалке. Для меня все уже в прошлом", — приводит слова специалиста "Би-би-си".
Немецкий специалист Клопп работает в английском "Ливерпуле" с осени 2015 года. Под его руководством "красные" выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.
Он покинет команду после окончания текущего сезона.