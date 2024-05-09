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"Реал" одержал волевую победу над "Баварией" и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

"Реал" одержал волевую победу над "Баварией" и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА Мадридский "Реал" одержал волевую победу над мюнхенской "Баварией" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
9 мая 2024 г. 01:03
Реал одержал волевую победу над Баварией и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

Мадридский "Реал" одержал волевую победу над мюнхенской "Баварией" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, встреча завершилась победой "сливочных" со счетом 2:1.

На 68-й минуте матча защитник мюнхенцев Альфонсо Дэвис вывел свою команду вперёд. В самой концовке форвард хозяев Хоселу оформил дубль (88',90+1') и принёс своей команде победу.

В первом матче полуфинала команды сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла в Германии 30 апреля. Таким образом, по сумме двух встреч мадридцы прошли дальше.

Ранее в финал уже вышла дортмундская "Боруссия".

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: "Real" "Bavariya" üzərində əzmkar qələbə qazanaraq finala çıxıb

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