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Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА

Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА.
Футбол
9 мая 2024 г. 10:06
Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА

Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в ответном матче полуфинальной стадии "Аталанта" примет в Италии французский клуб "Марсель".

Первый матче между командами завершился ничьей - 1:1.

Еще один представитель Италии - клуб "Рома" станет гостем "Байера 04" в Германии. Представитель Леверкузена в первом матче обыграл соперника двумя безответными голами.

В Лиге конференций УЕФА определится второй финалист. "Олимпиакос", обыгравший в Англии "Астон Виллу" со счетом 4:2, постарается удачно выступить также в Греции. Победитель в финале встретится с "Фиорентиной" (Италия).

Все три матча начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün UEFA Avropa Liqasında finalçılar müəyyənləşəcək

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