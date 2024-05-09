Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА

Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА.

Сегодня определятся финалисты Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в ответном матче полуфинальной стадии "Аталанта" примет в Италии французский клуб "Марсель".

Первый матче между командами завершился ничьей - 1:1.

Еще один представитель Италии - клуб "Рома" станет гостем "Байера 04" в Германии. Представитель Леверкузена в первом матче обыграл соперника двумя безответными голами.

В Лиге конференций УЕФА определится второй финалист. "Олимпиакос", обыгравший в Англии "Астон Виллу" со счетом 4:2, постарается удачно выступить также в Греции. Победитель в финале встретится с "Фиорентиной" (Италия).

Все три матча начнутся в 23:00 по бакинскому времени.