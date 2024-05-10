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Определились финалисты Лиги Европы УЕФА

Определились финалисты Лиги Европы УЕФА Во втором матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА встретились немецкий "Байер" и итальянская "Рома".
Футбол
10 мая 2024 г. 02:03
Определились финалисты Лиги Европы УЕФА

Во втором матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА встретились немецкий "Байер" и итальянская "Рома".

Как передает Report, Немецкий "Байер" принимал итальянскую "Рому".

Первая встреча между командами завершилась победой команды из Леверкузена (Германия) со счетом 0:2.

Ответный матч завершился со счетом 2:2. "Байер" смог уйти от поражения благодаря автоголу Манчини на 88-й минуте и голу Йосипа Станишича (90+7). Таким образом, по итогам двух встреч "Байер" вышел в финал Лиги Европы.

"Аталанта" обыграла дома "Марсель". Итальянский клуб из Бергамо победил со счетом 3:0. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, "Аталанта" и "Байер" сыграют в финале сезона-2023/2024 Лиги Европы. Финальный матч пройдет 22 мая в Дублине, Ирландия. Матч пройдет на стадионе "Авива".

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqasının finalçıları məlum olub

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