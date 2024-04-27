Президент ФИФА поздравил "Карабах"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил "Карабах" с победой в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме функционера на имя президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшана Наджафа.

"Уважаемый президент, этим письмом я рад поздравить нового чемпиона Азербайджана, ФК "Карабах"!

Их последовательные усилия и результаты на протяжении всего сезона принесли свои плоды, и этот важный титул был завоеван. Поздравляю команду и каждого члена клуба с этим большим достижением.

Уважаемый президент, благодарю вас и вашу ассоциацию за постоянную поддержку, работу и преданность делу развития футбола в вашей стране и надеюсь на скорую встречу с вами", - говорится в письме.