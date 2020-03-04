Травмирован еще один игрок турецкой сборной

В канун ЕВРО-2020 сборная Турции столкнулась с очередной потерей.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт местной федерации, защитник Озан Кабак не сможет помочь команде.

Надевающий форму германского клуба "Шальке" 20-летний футболист на 29-й минуте матча с "Кёльном" (0:3) в XXIV туре Бундеслиги получил травму и ему пришлось покинуть поле.

После проведенного сегодня медобследования выяснилось, что ему придется отказаться от матчей на 9-12 недель.

До Озана Кабака в турецкой сборной также получили травмы Мерих Демирал, Юсуф Язычы и Дженк Тосун.

Отметим, что чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

17 июня на Бакинском олимпийском стадионе встретятся Турция-Уэльс, а 21 июня - Швейцария-Турция.