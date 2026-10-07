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    Число атак на танкеры в Ормузском проливе достигло рекордного уровня

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 20:53
    Число атак на танкеры в Ормузском проливе достигло рекордного уровня

    Число нападений на танкеры, проходящие через Ормузский пролив, на прошлой неделе достигло самого высокого уровня с начала войны США с Ираном.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом свидетельствуют данные источников в сфере морской безопасности, отслеживающих инциденты в регионе.

    По их данным, за неделю с 28 сентября по 5 октября в районе Ормузского пролива было совершено как минимум 12 нападений на танкеры, перевозящие нефть, сжиженный природный газ и нефтепродукты.

    В воскресенье Объединенный морской информационный центр ВМС США (JMIC) сообщил, что в проливе продолжаются нападения, попытки нападений и действия по преследованию судов, включая полеты БПЛА, слежку и вызовы по УКВ-радиосвязи со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана.

    "Эти действия продолжают демонстрировать намерение Ирана заявить о своем присутствии вдоль ключевых транзитных путей и оказывать давление на суда, следующие по этому маршруту", - говорится в отчете JMIC.

    Агентство отмечает, что рост числа инцидентов происходит на фоне активизации экспорта со стороны производителей из стран Персидского залива.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана
    Hörmüz boğazında tankerlərə hücumların sayı rekord həddə çatıb
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