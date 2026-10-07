Число атак на танкеры в Ормузском проливе достигло рекордного уровня

Число нападений на танкеры, проходящие через Ормузский пролив, на прошлой неделе достигло самого высокого уровня с начала войны США с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом свидетельствуют данные источников в сфере морской безопасности, отслеживающих инциденты в регионе.

По их данным, за неделю с 28 сентября по 5 октября в районе Ормузского пролива было совершено как минимум 12 нападений на танкеры, перевозящие нефть, сжиженный природный газ и нефтепродукты.

В воскресенье Объединенный морской информационный центр ВМС США (JMIC) сообщил, что в проливе продолжаются нападения, попытки нападений и действия по преследованию судов, включая полеты БПЛА, слежку и вызовы по УКВ-радиосвязи со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана.

"Эти действия продолжают демонстрировать намерение Ирана заявить о своем присутствии вдоль ключевых транзитных путей и оказывать давление на суда, следующие по этому маршруту", - говорится в отчете JMIC.

Агентство отмечает, что рост числа инцидентов происходит на фоне активизации экспорта со стороны производителей из стран Персидского залива.