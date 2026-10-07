"LANDAU Lions" проиграл в первом матче Кубка Европы ФИБА
Командные
- 07 октября, 2026
- 21:06
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджанский баскетбольный клуб "LANDAU Lions" провел первый матч регулярного сезона Кубка Европы ФИБА.
Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Эрхана Токера в группе G принимала швейцарский "Lions de Genève" и уступила со счетом 83:105.
Встреча состоялась в Бакинском дворце спорта.
Отметим, что в группе "LANDAU Lions" также сыграет с "Prievidza" (Словакия), "Bakken Bears" (Дания), "Denizli Basket" (Турция) и "Benfica" (Португалия).
Следующий матч азербайджанский клуб проведет 13 октября против словацкой команды.
Последние новости
07:14
Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и АрмениейДругие страны
06:42
Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликтДругие страны
06:18
США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясенияДругие страны
05:55
В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"Другие страны
05:23
Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNetДругие страны
04:47
В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьмиВ регионе
04:19
Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в СШАДругие страны
03:51
Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мираДругие страны
03:25