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    "LANDAU Lions" проиграл в первом матче Кубка Европы ФИБА

    Командные
    • 07 октября, 2026
    • 21:06
    LANDAU Lions проиграл в первом матче Кубка Европы ФИБА

    Азербайджанский баскетбольный клуб "LANDAU Lions" провел первый матч регулярного сезона Кубка Европы ФИБА.

    Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Эрхана Токера в группе G принимала швейцарский "Lions de Genève" и уступила со счетом 83:105.

    Встреча состоялась в Бакинском дворце спорта.

    Отметим, что в группе "LANDAU Lions" также сыграет с "Prievidza" (Словакия), "Bakken Bears" (Дания), "Denizli Basket" (Турция) и "Benfica" (Португалия).

    Следующий матч азербайджанский клуб проведет 13 октября против словацкой команды.

    Баскетбол ФИБА
    FIBA Avropa Kuboku: "LANDAU Lions" ilk matçında İsveçrə klubuna uduzub
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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