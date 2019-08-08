"Трабзонспор" желает осуществить трансфер футболиста "Карабаха" и сборной Азербайджана

Турецкий "Трабзонспор" желает включить в состав клуба футболиста "Карабаха" и сборной Азербайджана Махира Эмрели.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт haberts.com, очередной целью "Трабзонспор", вовлекшего до этого в состав команды норвежского форварда Александра Серполта, является 22-летний нападающий.

Отмечается, что Махиром Эмрели также интересуются испанские клубы "Депортиво", "Малага" и "Алмерия".

Среди претендентов есть также "Эстремадура".

Отметим, что в сезоне 2018/2019 Эмрели стал бомдардиром в Премьер-лиге Азербайджана с 16 голами. С агдамским клубом у него контракт до 30 июля 2020 года.