"Тоттенхэм" сравнялся с "Арсеналом" по числу домашних поражений
Футбол
- 20 сентября, 2026
- 16:10
"Тоттенхэм" сравнялся с "Арсеналом" по количеству домашних поражений в английской Премьер-лиге на текущем стадионе.
Об этом Report сообщает со ссылкой на портал Squawka.
Согласно подсчетам издания, на счету "Тоттенхэма" накопилось уже 50 поражений в матчах АПЛ на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", юбилейным стал субботний проигрыш "Астон Вилле".
Точно такое же количество домашних неудач имеет "Арсенал" на "Эмирейтс". Однако стадион "канониров" был открыт в 2006 году, а "шпоры" заиграли на новой арене спустя почти 13 лет, в 2019 году.
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