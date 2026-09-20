"Tottenhem" doğma meydanda məğlubiyyətlərin sayına görə "Arsenal"a çatıb
Futbol
- 20 sentyabr, 2026
- 15:18
"Tottenhem" klubu İngiltərə Premyer Liqasında hazırkı stadionunda ev məğlubiyyətlərinin sayına görə "Arsenal"ın göstəricisini təkrar edib.
"Report" "Squawka"ya istinadən xəbər verir ki, London klubunun "Tottenhem Hotspur Stadium"dakı 50-ci yenilgisi "Aston Villa" ilə matçda reallaşıb.
"Arsenal" isə eyni sayda məğlubiyyəti hazırkı stadionu "Emirates"də alıb.
Qeyd edək ki, "Emirates" 2006-cı il iyulun 22-də açıldığı halda, "Tottenhem Hotspur Stadium" ilk matçını 2019-cu il aprelin 3-də qəbul edib və arenalar arasındakı yaş fərqi təxminən 13 ildir.
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