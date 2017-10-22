"Тоттенхэм" разгромил "Ливерпуль" на "Уэмбли" - ВИДЕО

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В матче 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал на своём поле «Ливерпуль».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

«Тоттенхэм» с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая идущему на второй строчке «Манчестер Юнайтед» только по дополнительным показателям. «Ливерпуль» (13) располагается на девятом месте.

Англия - Премьер-лига. 9-й тур

Тоттенхэм Хотспур – Ливерпуль - 4:1

1:0 – Кейн – 4, 2:0 – Мин – 12, 2:1 – Салах – 24, 3:1 – Алли – 45+3, 4:1 – Кейн – 56