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“Тоттенхэм” поборется за Ибрагимовича

​“Тоттенхэм” поборется за Ибрагимовича

Нападающий “Лос-Анджелес Гэлакси” Златан Ибрагимович может вернуться в Англию после истечения контракта с американским клубом в декабре этого года.

Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечается, в борьбу за 38-летнего футболиста включился “Тоттенхэм Хотспур”. Новый главный тренер “шпор” Жозе Моуринью хорошо знаком со Златаном и хочет видеть его в своей команде. 

Клуб готов удовлетворить запросы португальского специалиста, учитывая тот факт, что за переход шведа не придётся платить, и постарается перехватить его у “Милана”, который считается главным претендентом на игрока.

По словам издания, в “Тоттенхэме” Ибрагимовича может ждать роль сменщика Гарри Кейна.

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