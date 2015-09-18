​"Тоттенхэм" обыграл "Карабах", "Монако" сыграло вничью с "Андерлехтом" - ВИДЕО

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Лондонский "Тоттенхэм" на своем поле одержал волевую победу над "Карабахом" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2015/16.

Как передает Report, игра завершилась со счетом 3:1.

В параллельном матче группы бельгийский "Андерлехт" на своем поле в "Брюсселе" сыграл вничью с "Монако" — 1:1.

Лига Европы. Группа J. 1-й тур

Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия) – Карабах (Агдам, Азербайджан) – 3:1

Голы: Алмейда, 7 (0:1, пен); Мин, 28 (1:1); Мин, 30 (2:1); Ламела, 86 (3:1).

Андерлехт (Брюссель, Бельгия) – Монако (Монако, Франция) – 1:1

Голы: Жилле, 11 (1:0); Траоре, 85 (1:1).