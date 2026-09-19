The Athletic: УЕФА отказался разводить сборные Ирландии и Израиля при жеребьевке

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался разводить при жеребьевке турниров под своей эгидой сборные Ирландии и Израиля.

Как передает Report со ссылкой на The Athletic, об этом сообщает портал.

В своем заявлении УЕФА отмечает, что тщательно рассматривает каждую ситуацию с учетом ее индивидуальных особенностей и отслеживает все факты и события.

"Решения об исключении определенных команд из турнирной сетки принимаются с учетом ряда факторов, особенно условий взаимодействия между двумя странами, создающих структурные риски для безопасности", - заявил представитель УЕФА.