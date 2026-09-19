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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    The Athletic: УЕФА отказался разводить сборные Ирландии и Израиля при жеребьевке

    Футбол
    • 19 сентября, 2026
    • 23:29
    The Athletic: УЕФА отказался разводить сборные Ирландии и Израиля при жеребьевке

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался разводить при жеребьевке турниров под своей эгидой сборные Ирландии и Израиля.

    Как передает Report со ссылкой на The Athletic, об этом сообщает портал.

    В своем заявлении УЕФА отмечает, что тщательно рассматривает каждую ситуацию с учетом ее индивидуальных особенностей и отслеживает все факты и события.

    "Решения об исключении определенных команд из турнирной сетки принимаются с учетом ряда факторов, особенно условий взаимодействия между двумя странами, создающих структурные риски для безопасности", - заявил представитель УЕФА.

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    "The Athletic": UEFA püşkatma zamanı İrlandiya və İsrail yığmalarını ayırmaqdan imtina edib

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