The Athletic: УЕФА отказался разводить сборные Ирландии и Израиля при жеребьевке
Футбол
- 19 сентября, 2026
- 23:29
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался разводить при жеребьевке турниров под своей эгидой сборные Ирландии и Израиля.
Как передает Report со ссылкой на The Athletic, об этом сообщает портал.
В своем заявлении УЕФА отмечает, что тщательно рассматривает каждую ситуацию с учетом ее индивидуальных особенностей и отслеживает все факты и события.
"Решения об исключении определенных команд из турнирной сетки принимаются с учетом ряда факторов, особенно условий взаимодействия между двумя странами, создающих структурные риски для безопасности", - заявил представитель УЕФА.
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