Теймур Раджабов стал победителем Кубка мира

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов провел шестую встречу тай-брейк в финале Кубка мира в Ханты-Мансийске.

Как сообщает Report, 32-летний гроссмейстер встретился с Дингом Лиженом (Китай) и играл белыми фигурами.

Шестая дуэль завершилась победой Теймура Раджабова, представитель Азербайджана стал победителем Кубка мира - 6:4.

Теймур Раджабов попал в историю спорта страны как первый шахматист, ставший обладателем Кубка мира.

Отметим, что из-за общей ничьей в финале (2:2) пришлось сыграть тай-брейк. Призовой фонд соревнований - 1,6 млн долларов. Победитель заработает 110 000, а финалист - 80 000 долларов. Завоевав пропуск на решающую встречу, Теймур Раджабов и Динг Лижэн получили право на участие в турнире претендентов.