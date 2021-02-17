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Тьерри Анри может возглавить английский клуб

Тьерри Анри может возглавить английский клуб Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри может возглавить клуб Чемпионшипа.
Футбол
17 февраля 2021 г. 21:38
Тьерри Анри может возглавить английский клуб
Тьерри Анри

Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри может возглавить клуб Чемпионшипа.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, в назначении француза заинтересован "Борнмут", идущий шестым во второй лиге Англии.

Английская команда в начале месяца уволила Джейсона Тиндолла с поста главного тренера и рассматривает Анри в качестве одного из кандидатов на эту должность.

В настоящий момент 43-летний Анри возглавляет "Монреаль Импэкт". Ранее он работал с "Монако", а также входил в тренерский штаб сборной Бельгии.

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Версия на азербайджанском языке Tyerri Anri İngiltərə klubunun baş məşqçisi ola bilər

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