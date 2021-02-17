Тьерри Анри может возглавить английский клуб

Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри может возглавить клуб Чемпионшипа.

Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри может возглавить клуб Чемпионшипа.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, в назначении француза заинтересован "Борнмут", идущий шестым во второй лиге Англии.

Английская команда в начале месяца уволила Джейсона Тиндолла с поста главного тренера и рассматривает Анри в качестве одного из кандидатов на эту должность.

В настоящий момент 43-летний Анри возглавляет "Монреаль Импэкт". Ранее он работал с "Монако", а также входил в тренерский штаб сборной Бельгии.