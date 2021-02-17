Тьерри Анри может возглавить английский клуб

Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри может возглавить клуб Чемпионшипа.
Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, в назначении француза заинтересован "Борнмут", идущий шестым во второй лиге Англии.
Английская команда в начале месяца уволила Джейсона Тиндолла с поста главного тренера и рассматривает Анри в качестве одного из кандидатов на эту должность.
В настоящий момент 43-летний Анри возглавляет "Монреаль Импэкт". Ранее он работал с "Монако", а также входил в тренерский штаб сборной Бельгии.