Теннисистка отказывается от американского гражданства, чтобы представлять свою страну на олимпиаде

Известная теннисистка Наоми Осака, занимающая третью строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), намерена отказаться от американского гражданства и оставить только японское, чтобы представлять страну на Олимпиаде 2020 года в Токио.

Как сообщает Report, об этом 22-летняя рассказала в интервью телеканалу NHK.

"Это особое чувство - двигаться вперед к олимпиаде в качестве представителя Японии. Еще большие эмоции можно испытать, если играть и отстаивать честь страны. Я волнуюсь из-за высоких ожиданий, но буду играть в своем стиле и стремиться получить золотую медаль", - сказала она.

Отметим, что до настоящего времени у теннисистки было два гражданства. Ее отец - уроженец Гаити, а мать - японка из префектуры Хоккайдо. Осака родилась в Японии, однако в раннем детстве ее семья переехала в США. После завершения процедуры отказа от двойного гражданства Осаке будет необходимо сыграть один турнир, организованный Международной федерацией тенниса, в качестве представителя Японии, чтобы затем принять участие в Олимпиаде в Токио.