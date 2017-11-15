Тебриз Гасанов: Мы не смогли достичь поставленной цели

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "Я встретился с генсеком АФФА Эльханом Мамедовым и представил отчет. По взаимному согласию мы прекратили сотрудничество, потому что результаты действительно неудачные".

Об этом Report сообщил покинувший пост главного тренера сборной U-19 Тебриз Гасанов.

По словам 50-летнего специалиста, прекращение работы в сборной было логичным поступком. Он напомнил, что в первом отборочном этапе чемпионата Европы из трех игр в двух команда проиграла, в одной сыграла вничью: "Мы не смогли достичь поставленной цели".

Т.Гасанов прокомментировал утверждения о том, что в команды младших возрастных групп футболисты приглашаются по заказу руководящих ими специалистов, назвав просьбы о проверке того или иного игрока в футбольном секторе нормальным явлением: "Однако никто не может диктовать взять того или иного футболиста".

Т.Гасанов отметил, что нынешнее поколение футболистов медленно воспринимает требуемое от них: "У нового поколения футболистов, не говоря о характере, есть проблема восприятия".