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Тахир Гёзал отправился в Будапешт, чтобы поддержать "Карабах"

Тахир Гёзал отправился в Будапешт, чтобы поддержать "Карабах" Президент футбольного клуба "Карабах" Тахир Гёзал отправился в столицу Венгрии Будапешт, чтобы поддержать команду.
Футбол
9 августа 2022 г. 00:44
Тахир Гёзал отправился в Будапешт, чтобы поддержать Карабах

Президент футбольного клуба "Карабах" Тахир Гёзал отправился в столицу Венгрии Будапешт, чтобы поддержать команду.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, он встретится с членами команды перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с "Ференцварошем".

Отметим, что поединок между "Ференцварошем" и "Карабахом", который состоится 9 августа на "Groupama Arena" в Будапеште, начнется в 22:00 по бакинскому времени. В первой игре в Баку победитель не определился - 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Tahir Gözəl "Qarabağ"a dəstək olmaq üçün Budapeştə gedib

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