Тахир Гёзель: Сегодня я стал свидетелем команды, которая борется хорошо и с достоинством

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Несмотря на дождь была восхитительная энергия. На матче было приблизительно 55 тысяч болельщиков. Соперник не простил нам грубейшие ошибки в начале игры."

Как передает Report, об этом сказал вице-президент "Карабаха" Тахир Гёзель по завершению матча второго тура группового раунда Лиги Чемпионов между "Карабахом" и "Ромой", который завершился победой гостей – 1:2.

Он отметил, что после того, как "Карабах" сделал счет 1:2 атмосфера в игре изменилась.

"После этого соперник стал нас бояться. Сегодня я стал свидетелем команды, которая борется хорошо и с достоинством. Игра была очень великолепной. Весь мир смотрел сегодня на нас. Это соревнования гигантов. Я ухожу со стадиона с чувством гордости. Мы как минимум наиграли на ничью."

Т. Гёзель сказал, что играть перед родными болельщиками в родных стенах это большое преимущество.

"Это Лига Чемпионов. Не Евролига. Соревнование гигантов.Когда счет был 0:2 я смотрел на "Карабах". Я думал испортится ли атмосфера в команде. Но увидел, что ребята не растерялись и я успокоился. Понял, что команда наша даст ответ сопернику. Это большое преимущество играть на Родине. Я благодарю коллектив за хорошую борьбу."