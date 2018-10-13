Тьерри Анри стал главным тренером Монако

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Бывший нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри назначен главным тренером «Монако».

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт команды, с 41-летним специалистом заключен контракт до июня 2021 года. На посту главного тренера «Монако» Анри сменил Леонарду Жардима, работавшего в команде с 2014 года.

Напомним, что Анри начал профессиональную карьеру футболиста в «Монако». Кроме того, он играл за туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал», где стал звездой мирового футбола, «Барселону» и американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз». В составе сборной Франции он стал чемпионом мира и Европы.

Тьерри Анри завершил карьеру футболиста в 2014 году, а в 2015-м начал работу с одной из юношеских команд «Арсенала». С 2016 года входил в тренерский штаб сборной Бельгии по футболу. Был помощником главного тренера команды.