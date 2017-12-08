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    Сын известного футболиста дебютировал за "Герту" и отбил пенальти

    Джонатан Клинсманнон проявил себя в составе Герты в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы© Getty Images

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сын знаменитого форварда Юргена Клинсманна Джонатан отразил пенальти в дебютном матче. Как сообщает Report, он проявил себя в качестве вратаря в составе "Герты" в матче шестого тура группового турнира Лиги Европы против "Эстерсунда".

    Встреча "Герты" и "Эстерсунда" завершилась вничью 1:1. Молодой вратарь стал героем матча, отразив 11-метровый. Правда, "Герта" не смогла выйти из группы и завершила европейскую кампанию.

    Отметим, что Джонатан Клинсманн является вратарем юношеской сборной США.

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