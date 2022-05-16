Сын Гурбана Гурбанова оформил юбилейный гол "Карабаха"

Футбольный клуб "Карабах" в текущем сезоне забил более 100 голов.

Футбольный клуб "Карабах" в текущем сезоне забил более 100 голов.

Как сообщает Report, юбилейный, сотый гол забил сын главного тренера клуба Гурбана Гурбанова Муса Гурбанлы в матче XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором "Карабах" одержал победу над "Сабаилом" со счетом 3:0.

20-летний форвард оформил второй гол команды за игру. 101-й гол в добавленное время оформил Рамиль Шейдаев.

"Скакуны" имеют в активе 68 голов в рамках Премьер-лиги Азербайджана, 15 – Кубка страны, 18 - Лиги конференций УЕФА.