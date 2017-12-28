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    Сын бывшего игрока сборной Азербайджана избран в Грузии игроком года

    Хвича Кварацхелия удостоен золотой медали имени Александра Чивадзе

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сын бывшего футболиста сборной Азербайджана Бадри Кварацхелия избран в Грузии игроком года.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Грузии, Хвича Кварацхелия удостоен этого звания среди футболистов U-17.

    Носящий форму тбилисского "Динамо" 16-летний полузащитник был награжден недавно учрежденной золотой медалью имени Александра Чивадзе. Медаль ему вручили А.Чивадзе и президент Федерации Левон Кобиашвили. Он также получил премию в размере 5 тысяч лари (приблизительно 3 тысячи манатов).

    В сезоне 2000/2001 выступающий в "Туране" Варлам Киласония был избран тренером года. Он сейчас руководит руставским "Металлургом".

    Отметим, что бывший игрок "Кяпяза" и "Шемкира" Бадри Кварацхелия в 2000 году трижды выходил на поле в составе сборной Азербайджана. Нападающий-ветеран в сезоне 1999/2000 года забитыми 16 голами стал бомбардиром Премьер-лиги Азербайджана.

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