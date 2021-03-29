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Сыграны еще 4 матча отборочного турнира чемпионата мира

Сыграны еще 4 матча отборочного турнира чемпионата мира Сборная Грузии по футболу уступила команде Испании со счетом 1:2 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Футбол
29 марта 2021 г. 00:14
Сыграны еще 4 матча отборочного турнира чемпионата мира

Сборная Грузии по футболу уступила команде Испании со счетом 1:2 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

На 44-й минуте матча счет открыл грузинский полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия. В составе сборной Испании отличились Ферран Торрес (56-я минута) и Дани Ольмо (90+2). На четвертой добавленной ко второму тайму минуте прямую красную карточку за грубую игру получил нападающий сборной Грузии Леван Шенгелия.

Турнирную таблицу группы возглавляет сборная Испании (4 очка), второе место занимает сборная Швеции (3), третьими идут греки (1). Замыкают таблицу без набранных очков грузины и не сыгравшие еще ни одного матча косовары.

В матче группы J сборная Армении обыграла исландцев со счетом 2:0.

В матче группы D сборная Франции на выезде обыграла команду Казахстана (2:0), в группе F датчане дома разгромили сборную Молдавии (8:0), а во встрече группы I англичане в гостях победили команду Албании (2:0). Позднее пройдут еще 10 матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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