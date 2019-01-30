Названа сумма средств, затраченных в 2018 году футбольными клубами Азербайджана на трансфер

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В 2018 году азербайджанские футбольные клубы потратили на трансфер 2,1 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом готовится в отчете ФИФА.

Азербайджан с данным показателем находится на 47 месте в мире.

В списке лидирует Англия с 1 млрд 981,3 млн долларов (по сравнению с прошлым годом рост на 20,5%). Испания на втором месте с 1 млрд 352.5 млн долларов (рост на 85,2%), а Италия - на третьем месте с 848.9 млн долларов (рост на 29.8%).

Трансферные доходы азербайджанских клубов составили 1.4 млн долларов. По данному показателю страна находится на 73 строчке.

По доходам лидирует Франция с 936.3 млн долларов (рост 45.4%). На втором месте Англия - 935.2 млн долларов (рост 42.7%), на третьем месте Испания - 908 млн долларов (рост 8%).

Отметим, что по сравнению с прошлым годом общие трансферные расходы представителей Азербайджана сократились на 61,6%, а доходы выросли на 95.7%.