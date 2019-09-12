"Сумгайыт" заключил контракт с бывшим футболистом "Зенита"

Продолжающий трансфер на сезон 2019/2020 "Сумгайыт" вовлек в состав клуба двух футболистов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с бывшим футболистом "БАТЭ Борисов" Джамаледдином Ходжаниязовым и "Торпедо Москва" Рагимом Садыховым заключен двухлетний контракт.

Ходжаниязов будет выступать в новом клубе под номером 5, а Садыхов - 90.

Отметим, что воспитанник российского "Зенита" Дж.Ходжаниязов в 2012-2016 годах выступал в основной и заменяющей командах. Защитник, последним клубом которого был белорусский "БАТЭ", защищал честь российских клубов "Урал", "Балтика", "Сочи", "Амкар Пермь" и датской команды "Орхус".

Воспитанник московского "Спартака" Рагим Садыхов за свою карьеру выступал в клубах "Солярис Москва" и "Торпедо Москва". Он также выступал в сборных Азербайджана U-17 и U-19.