"Сумгайыт" сыграл вничью с клубом Суперлиги

Находящийся на учебно-тренировочных сборах в Турции "Сумгайыт" испытал свои силы на очередной проверочной встрече.

Как сообщает Report, возглавляемый Айханом Аббасовым клуб встретился с завоевавшей путевку в Суперлигу командой "Гянджляр бирлийи".

Встреча завершилась ничьей - 1:1. Гол сумгайытской команды на 46-й минуте забил Амиль Юнанов.

Отметим, что ранее "Сумгайыт" сыграл вничью с румынским клубом "Петролул" (2:2). Команда обыграла "Ахал" (Туркменистан) со счетом 1:0 и с тем же счетом проиграла турецкому "Диярбекирспору".