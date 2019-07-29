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"Сумгайыт" сыграл вничью с клубом Суперлиги

"Сумгайыт" сыграл вничью с клубом Супер лиги

Находящийся на учебно-тренировочных сборах в Турции "Сумгайыт" испытал свои силы на очередной проверочной встрече.

Как сообщает Report, возглавляемый Айханом Аббасовым клуб встретился с завоевавшей путевку в Суперлигу командой "Гянджляр бирлийи".  

Встреча завершилась ничьей - 1:1. Гол сумгайытской команды на 46-й минуте забил Амиль Юнанов. 

Отметим, что ранее "Сумгайыт" сыграл вничью с румынским клубом "Петролул" (2:2). Команда обыграла "Ахал" (Туркменистан) со счетом 1:0 и с тем же счетом проиграла турецкому "Диярбекирспору". 

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