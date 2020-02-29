"Сумгайыт" примет "Кешлю", "Карабах" сыграет с "Сабахом" - АФИША

Сегодня стартует XIX тур азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день пройдут две встречи.

Первый матч тура состоится в Сумгайыте, где одноименная команда на стадионе Kapital Bank Arena примет столичную "Кешлю". В настоящее время "Сумгайыт" с 22 очками занимает 4-е место, "Кешля" с 29 баллами расположилась на 3-й строчке.

Матч первого круга между этими командами в Сумгайыте завершился нулевой ничьей. В игре второго круга в Баку подопечные Тарлана Ахмедова одержали победу 2:1.

До сих пор команды встречались 30 раз. 7 раз победу одерживали сумгайытцы, 15 раз победителем с поля уходила "Кешля". 8 игр завершились вничью. В последних 6 матчах "Сумгайыт" проиграл лишь раз. По разнице мячей преимущество у бакинцев – 46:29.

В другой встрече дня "Карабах" на Республиканской арене имени Тофига Бахрамова примет "Сабах". Агдамцы с 41 очком возглавляют турнирную таблицу. Масазырцы находятся на 6-ом месте с 20 баллами. Скакуны побеждали своего соперника в первом и втором круге - 2:0, 1:0.

Соперники 6 раз встречались в рамках премьер-лиги. 4 раза побеждали подопечные Гурбана Гурбанова, еще две встречи завершились вничью. Агдамцы впереди по разнице мячей – 10:2. Карабах победил в последних трех матчах чемпионата, не пропустив ни одного гола.

Отметим, что XIX тур завершится 1 марта встречами "Зиря" – "Карабах" и "Нефтчи" – "Сабаил".