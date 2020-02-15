"Сумгайыт" дома проиграл "Сабаху"

Состоялся очередной матч XVII тура азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, на стадионе Kapital Bank Arena встречались "Сумгайыт" и "Сабах". Встреча завершилась победой гостей – 2:1.

В первом тайме счет не был открыт. Первый мяч на 59-й минуте провел молодой игрок бакинцев Шакир Сеидов. Спустя 2 минуты Озан Джан Кёкджю удвоил преимущество своей команды. Утешительный гол "Сумгайыта" забил на 90+1-й минуте Амир Агаев.

Несмотря на победу, "Сабах", набравший 19 очков, не смог сдвинуть с 4-й строчки "Сумгайыт", у которого в активе 22 балла.

Отметим, что в матче-открытии тура "Карабах" на выезде разгромил "Зиря" - 6:0. Тур завершится 16 февраля матчами "Сабаил" - "Габала" и "Нефтчи" - "Кешля".