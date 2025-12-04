"Сумгайыт" вышел в четвертьфинал Кубка Азербайджана по фуболу

Футбольный клуб "Сумгайыт" из одноименного города вышел в четвертьфинал Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в 1/8 финала сумгайытцы обыграли выступающего в I Лиге (второй по силе дивизион - ред.) агсуинского "Дифаи" со счетом 3:1.

В полуфинале представитель "города молодежи" встретится с бакинским "Зиря".

Ранее в 1/8 финала "Туран Товуз" обыграл "Шахдаг Гусар" (2:1), "Зиря" выиграла у "Нефтчи" (1:0), "Шамахы" оказался сильнее "Баку Спортинг" (1:0), "Сабах" выбил из турнира "Имишли" (2:1), "Карабах" разгромил "Карван-Евлах" (3:0), а "Габала" обыграла "Шафа" (2:1).