    "Сумгайыт" вышел в четвертьфинал Кубка Азербайджана по фуболу

    Футбол
    • 04 декабря, 2025
    • 21:16
    Сумгайыт вышел в четвертьфинал Кубка Азербайджана по фуболу

    Футбольный клуб "Сумгайыт" из одноименного города вышел в четвертьфинал Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в 1/8 финала сумгайытцы обыграли выступающего в I Лиге (второй по силе дивизион - ред.) агсуинского "Дифаи" со счетом 3:1.

    В полуфинале представитель "города молодежи" встретится с бакинским "Зиря".

    Ранее в 1/8 финала "Туран Товуз" обыграл "Шахдаг Гусар" (2:1), "Зиря" выиграла у "Нефтчи" (1:0), "Шамахы" оказался сильнее "Баку Спортинг" (1:0), "Сабах" выбил из турнира "Имишли" (2:1), "Карабах" разгромил "Карван-Евлах" (3:0), а "Габала" обыграла "Шафа" (2:1).

    "Sumqayıt" Azərbaycan Kubokunda 1/4 finala yüksəlib
    Лента новостей