"Сумгайыт" проведет учебно-тренировочные сборы в турецком городе Болу

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Второй этап подготовительного процесса для сезона 2017/2018 по футболу клуб "Сумгайыт" проведет за пределами страны.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с 15 июля под руководством главного тренера Самира Абасова представители команды приступят к тренировкам в турецком регионе Болу.

За время двухнедельных сборов команда разместится в отеле VON Resort Hotel.

За время учебно-тренировочных сборов в Турции "Сумгайыт" испытает силы в четырех проверочных матчах.