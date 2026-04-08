Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Судейский комитет АФФА оценил решения арбитров в матчах 26-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    • 08 апреля, 2026
    • 23:11
    Судейский комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) рассмотрел спорные решения арбитров в матчах 26-го тура азербайджанской Премьер-лиги.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, председатель комитета Рагим Гасанов в видеосводке прокомментировал эпизоды, вызывающие вопросы.

    Он отметил, что в матче "Сумгайыт" - "Нефтчи" главный арбитр Камал Умудлу, а в матче "Зиря" - "Шамахы" Эльчин Масиев приняли ошибочные решения.

    Напомним, что "Нефтчи" на выезде обыграл "Сумгайыт" со счетом 3:1, а "Шамахы" на последних минутах ушел от поражения в игре с "Зиря".

    Судейский комитет Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) ФК Нефтчи ФК Сумгайыт ФК Шамахы
    Rəhim Həsənov Elçin Məsiyev və Kamal Umudlunun oyunlar zamanı səhv qərarlar verdiyini bildirib

