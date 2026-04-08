Судейский комитет АФФА оценил решения арбитров в матчах 26-го тура Премьер-лиги
Футбол
- 08 апреля, 2026
- 23:11
Судейский комитет Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) рассмотрел спорные решения арбитров в матчах 26-го тура азербайджанской Премьер-лиги.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу АФФА, председатель комитета Рагим Гасанов в видеосводке прокомментировал эпизоды, вызывающие вопросы.
Он отметил, что в матче "Сумгайыт" - "Нефтчи" главный арбитр Камал Умудлу, а в матче "Зиря" - "Шамахы" Эльчин Масиев приняли ошибочные решения.
Напомним, что "Нефтчи" на выезде обыграл "Сумгайыт" со счетом 3:1, а "Шамахы" на последних минутах ушел от поражения в игре с "Зиря".
